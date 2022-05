Milan | Romagnoli | “Stiamo ancora festeggiando La nostra determinazione ha fatto la differenza”

Leggi su sportface

(Di sabato 28 maggio 2022) “”. In casagrande l’emozione per il diciannovesimo Scudetto. A raccontarla è il capitano Alessio, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, che ha spiegato come ladella squadra di Pioli abbialanella lotta con i nerazzurri. “Ci davano per spacciati fin dall’inizio. Dicevano che avrebbe vinto di nuovo l’Inter, ma noi conoscevamo laforza e abbiamo sempre continuato a lottare – ha aggiunto -. Nel derby abbiamo sofferto molto per 60 minuti, dopo siamo usciti alla grande e abbiamo vinto una grandissima partita. L’Inter è stata una squadra fortissima, ma noi lì abbiamo avuto la consapevolezza che potevamo fare qualcosa di ...