LIVE – MotoGP | GP Italia Mugello 2022 | le prove libere 3 in DIRETTA

(Di sabato 28 maggio 2022) Lascritta delle3 al Gran Premio d’, valevole per l’ottavo appuntamento della stagione 2021 di. Dopo la prima giornata al, i piloti sono pronti a scendere in pista per la terza sessione a partire dalle ore 9:55 di sabato 28maggio. Sportface.it seguirà tutta la programmazione del GP d’con aggiornamenti in tempo reale tramite dirette scritte, risultati al termine delle sessioni e approfondimenti. Segui ilsu Sportface.it AGGIORNA LA9.45 – Buongiorno amici di Sportface e benvenuti allatestuale delle3 del GP d’. A breve i piloti in pista. SportFace.

Advertising

SkySportMotoGP : ?? ?? Morbidelli cuore giallorosso ?? 'Mou da 10. Pellegrini super' ??@MotoGP ?? Gara LIVE su Sky Sport MotoGP domenica… - SkySportMotoGP : L'Aprilia raddoppia: team satellite con RNF Racing dal 2023 ? ?? @motogp ?? Gara LIVE su Sky Sport MotoGP domenica al… - SkySportMotoGP : Le parole di Bastianini dopo il venerdì del Mugello ? ?? @motogp ?? Gara LIVE su Sky Sport MotoGP domenica alle 14… - FormulaPassion : #MotoGP: seguite con noi in diretta le PL3 dell'#ItalianGP, cielo sereno e possibilità dunque di guadagnare l'acces… - dianatamantini : LIVE - Terzo e più importante turno di prove libere MotoGP al Mugello. Gli aggiornamenti in diretta della sessione. -

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTALA DIRETTADI FP3, FP4 E QUALIFICHE DIAL MUGELLO ALLE 9.55, 13.30 E 14.10 9.18 Continua l'attività in pista, i piloti si apprestano per disputare un nuovo stint. 9.15 Foggia, Masià, McPhee, Sasaki, ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTALA CRONACA DELLE FP2 RISULTATI E CLASSIFICA FP2 MUGELLO PISTA FAVOREVOLE ALLA DUCATI, MA ESPARGARO' FA PAURA CON L'APRILIA FABIO QUARTARARO E LE DIFFICOLTA' DELLA YAMAHA AL MUGELLO FRANCESCO ...Attesa per la cerimonia con protagonista VR46: il suo numero non potrà più essere assegnato. Diretta terza sessione di prove libere alle 9.55. Ieri grande duello fra Aprilia e Ducati ...SCARPERIA - Tutto pronto per le qualifiche del Gran Premio d'Italia, ottavo appuntamento del Mondiale 2022 di MotoGp. Grande attesa per la battaglia per la pole position dopo il venerdì di prove ...