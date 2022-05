LIVE F1, GP Monaco 2022 in DIRETTA: via alla Q2, Ferrari per svettare ancora (Di sabato 28 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI FP3, FP4 E QUALIFICHE DI MOTOGP AL MUGELLO ALLE 9.55, 13.30 E 14.10 16.33 Perez davanti a tutti con il crono di 1:12.059 a precedere di 15 millesimi Sainz e di 33 Leclerc. Verstappen quarto a 0.492. 16.32 Tutti fuori con gomme soft in questa Q2. Il primo in pista è Verstappen. 16.30 VIA alla Q2!!! 16.26 Esclusi Albon, Gasly, Stroll, Latifi e Zhou dalla Q2. 16.24 Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato: 1 Charles LECLERC Ferrari1:12.569 12 Carlos SAINZ Ferrari+0.047 1 3 George RUSSELL Mercedes+0.218 2 4 Esteban OCON Alpine+0.279 3 5 Lando NORRIS McLaren+0.358 3 6 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.424 1 7 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.435 1 8 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+0.500 3 9 Yuki TSUNODA ... Leggi su oasport (Di sabato 28 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI FP3, FP4 E QUALIFICHE DI MOTOGP AL MUGELLO ALLE 9.55, 13.30 E 14.10 16.33 Perez davanti a tutti con il crono di 1:12.059 a precedere di 15 millesimi Sainz e di 33 Leclerc. Verstappen quarto a 0.492. 16.32 Tutti fuori con gomme soft in questa Q2. Il primo in pista è Verstappen. 16.30 VIAQ2!!! 16.26 Esclusi Albon, Gasly, Stroll, Latifi e Zhou dQ2. 16.24 Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato: 1 Charles LECLERC1:12.569 12 Carlos SAINZ+0.047 1 3 George RUSSELL Mercedes+0.218 2 4 Esteban OCON Alpine+0.279 3 5 Lando NORRIS McLaren+0.358 3 6 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.424 1 7 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.435 1 8 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+0.500 3 9 Yuki TSUNODA ...

SkySportF1 : ???? A stretto contatto col circuito di Monaco ?? Scendiamo in pista per le #FP3 alle 13 LIVE su Sky Sport F1 e Sky S… - SkySportF1 : Formula 1, GP di Monaco: le qualifiche alle 16 LIVE da Montecarlo. Alle 13 le #FP3 in diretta su Sky Sport F1 e Sky… - SkySportF1 : ?? La top 10 delle #FP3 a Monaco ?? Le qualifiche alle 16 LIVE su Sky Sport F1 e Sky Sport 4K I risultati ?… - LiveSpo86741593 : ??Live Streaming #MonacoGP #F1 ??Monaco Grand Prix 2022 ??Monaco Grand Prix 2022 Stream Online ??+??+??=>>… - Livetv10861115 : ?????????? ???????? ?????? #MonacoGrandPrix2022live ???? -