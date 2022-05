LIVE Canoa slalom, Europei 2022 in DIRETTA: ORO STEFANIE HORN! Tra poco De Gennaro (Di sabato 28 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:40 Il primo a partire è lo spagnolo Miquel Trave. 12:39 Dopo questa grande prestazione dell’azzurra, non c’è un attimo di respiro ed è il momento di concentrarsi per la partenza della gara maschile. 12:37 Tutta la gioia di STEFANIE Horn all’arrivo “La semifinale era andata meglio, in finale ero un po’ stanca. E’ incredibile vincere un europeo, sono contentissima!” 12:34 STEFANIE Horn chiude con il tempo di 107.24, lo stesso della Mintalova, vincendo un bellissimo oro a pari merito. Grandissima gara dell’azzurra, in ritardo di 1 secondo e mezzo a poche porte dall’arrivo, si è poi scatenata andando a vincere uno splendido europeo. 12:32 OROOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!! OROOOOOO!!!!! Grandissima STEFANIE HORN!!!!!!!! 12:32 Pulita la prima parte ... Leggi su oasport (Di sabato 28 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12:40 Il primo a partire è lo spagnolo Miquel Trave. 12:39 Dopo questa grande prestazione dell’azzurra, non c’è un attimo di respiro ed è il momento di concentrarsi per la partenza della gara maschile. 12:37 Tutta la gioia diHorn all’arrivo “La semifinale era andata meglio, in finale ero un po’ stanca. E’ incredibile vincere un europeo, sono contentissima!” 12:34Horn chiude con il tempo di 107.24, lo stesso della Mintalova, vincendo un bellissimo oro a pari merito. Grandissima gara dell’azzurra, in ritardo di 1 secondo e mezzo a poche porte dall’arrivo, si è poi scatenata andando a vincere uno splendido europeo. 12:32 OROOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!! OROOOOOO!!!!! Grandissima!!!!!!! 12:32 Pulita la prima parte ...

