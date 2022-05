LIVE Atletica, Meeting Trieste 2022 in DIRETTA: tra poco il via con Tamberi, attesa per Tortu! (Di sabato 28 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:48 Mancano poco più di 10 minuti al via delle competizioni e si partirà proprio con il salto in alto. 14:45 Arthur Cissé è il principale indiziato per la vittoria, l’Italia sarà presenta anche con Luca Antonio Cassano e Freider Fornasari. 14:42 Tortu non ha brillato in questo inizio di stagione: nella prima uscita sui 100 non è riuscito ad andare oltre un mediocre 10:24, ben 25 centesimi lontano dal suo primato, mentre nell’ultima uscita sui 200 si è dovuto accontentare di un 20:41 che sa tanto di work in progress. 14:39 Filippo Tortu si esibirà invece sui 100m, gara da lui preferita, ma sulla quale ha deciso di puntare meno in questa stagione. 14:36 Tamberi dovrà vedersela contro Thiago Moura, Edgar Rivera, Luis Castro e Mateusz Przybylko, oltre che con gli azzurri ... Leggi su oasport (Di sabato 28 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:48 Mancanopiù di 10 minuti al via delle competizioni e si partirà proprio con il salto in alto. 14:45 Arthur Cissé è il principale indiziato per la vittoria, l’Italia sarà presenta anche con Luca Antonio Cassano e Freider Fornasari. 14:42 Tortu non ha brillato in questo inizio di stagione: nella prima uscita sui 100 non è riuscito ad andare oltre un mediocre 10:24, ben 25 centesimi lontano dal suo primato, mentre nell’ultima uscita sui 200 si è dovuto accontentare di un 20:41 che sa tanto di work in progress. 14:39 Filippo Tortu si esibirà invece sui 100m, gara da lui preferita, ma sulla quale ha deciso di puntare meno in questa stagione. 14:36dovrà vedersela contro Thiago Moura, Edgar Rivera, Luis Castro e Mateusz Przybylko, oltre che con gli azzurri ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Atletica Meeting Trieste 2022 in DIRETTA: Tortu e Tamberi cercano l’acuto - #Atletica #Meeting #Trieste… - zazoomblog : LIVE Atletica Diamond League Eugene 2022 in DIRETTA: sfida stellare nei 100 metri (senza Jacobs). C’è Gaia Sabbatin… - sportli26181512 : Diamond League, il meeting di Eugene stasera live su Sky: Appuntamento a Eugene (Oregon, Stati Uniti) per il Prefon… - zazoomblog : LIVE Atletica Diamond League Eugene 2022 in DIRETTA: sfida stellare nei 100 metri (senza jacobs). C’è Gaia Sabbatin… - infoitsport : LIVE Atletica, Meeting Castiglione in DIRETTA: buone prove per Larissa Iapichino e Zane Weir. Che record per la 4x1… -