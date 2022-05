Lazio, due richieste di Sarri per il centrocampo: rivuole i suoi pupilli (Di sabato 28 maggio 2022) Sarri vuole rinforzi a centrocampo e ha indicato alla società due suoi pupilli. Ecco chi potrebbe acquistare la Lazio La Lazio vuole cercare di accontentare Maurizio Sarri. Il tecnico toscano ha richiesto rinforzi in tutti i reparti ma in particolare in mezzo al campo dove con la partenza di Lucas Leiva e le incertezze sul futuro di Luis Alberto e Milinkovic si rischia una vera e propria rivoluzione. Come riporta il Corriere dello Sport, i preferiti di Sarri restano due suoi pupilli: Loftus-Cheek e Allan. Il primo è affascinato dall’idea di tornare a lavorare col Comandante dopo l’annata a Londra del 2018-2019 ma la Lazio deve fare i conti con le resistenze di Tuchel che vorrebbe trattenerlo. Più ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 28 maggio 2022)vuole rinforzi ae ha indicato alla società due. Ecco chi potrebbe acquistare laLavuole cercare di accontentare Maurizio. Il tecnico toscano ha richiesto rinforzi in tutti i reparti ma in particolare in mezzo al campo dove con la partenza di Lucas Leiva e le incertezze sul futuro di Luis Alberto e Milinkovic si rischia una vera e propria rivoluzione. Come riporta il Corriere dello Sport, i preferiti direstano due: Loftus-Cheek e Allan. Il primo è affascinato dall’idea di tornare a lavorare col Comandante dopo l’annata a Londra del 2018-2019 ma ladeve fare i conti con le resistenze di Tuchel che vorrebbe trattenerlo. Più ...

