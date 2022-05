Lazio, cosa succede con Cabral? C’è un piano del club (Di sabato 28 maggio 2022) Il Corriere dello Sport riporta che Jovane Cabral ha convinto Maurizio Sarri e la Lazio. L’idea del club è quella di riscattarlo... Leggi su calciomercato (Di sabato 28 maggio 2022) Il Corriere dello Sport riporta che Jovaneha convinto Maurizio Sarri e la. L’idea delè quella di riscattarlo...

Advertising

LALAZIOMIA : Lazio, cosa succede con Cabral? C’è un piano del club - EmaFratini : RT @spicciar: Parliamo di giornalismo in malafede. Vediamo cosa farei se volessi trattare la #asroma nello stesso modo in cui alcuni tratta… - ilragazzotopo : @SimonteCone @fdr985___ Cosa metti like mi stanno costringendo a tatuarmi Romolo che dice Lazio merda e tu metti li… - Bonas74 : @senzafollowers @Valezz9 @guidotolomei Ti dico una cosa: se sta sette anni alla Lazio per me ci puo rimanere con gr… - Danielestremo81 : @AlessioBuzzanca Ma che è poi sta cosa metto quello dellq lazio.....Assurdo mi auguro che chi di dovere intervenga. i bambini non si toccano -