La Russia denuncia Google per dati su utenti russi (Di sabato 28 maggio 2022) Roskomnadzor, l’organismo statale russo incaricato per il controllo dei media, ha presentato a un tribunale di Mosca una istanza amministrativa nei confronti di Google per il rifiuto della società americana di trasferire in russia i server con le banche dati sugli utenti russi. Lo riferisce Interfax. Se giudicata colpevole, Google rischia una multa tra i 6 e i 18 milioni di rubli (dagli 86.000 ai 257.000 euro circa al cambio odierno). È quanto ha riportato l’agenzia di stampa Ansa. LEGGI ANCHE –> I ricercatori stanno utilizzando l’app di Google per studiare l’effetto dei cellulari sul benessere mentale L’udienza, presso il tribunale amministrativo di Tagansky nella capitale russa, è stata fissata per il 16 giugno. Presso lo stesso tribunale e con la ... Leggi su giornalettismo (Di sabato 28 maggio 2022) Roskomnadzor, l’organismo statale russo incaricato per il controllo dei media, ha presentato a un tribunale di Mosca una istanza amministrativa nei confronti diper il rifiuto della società americana di trasferire ini server con le banchesugli. Lo riferisce Interfax. Se giudicata colpevole,rischia una multa tra i 6 e i 18 milioni di rubli (dagli 86.000 ai 257.000 euro circa al cambio odierno). È quanto ha riportato l’agenzia di stampa Ansa. LEGGI ANCHE –> I ricercatori stanno utilizzando l’app diper studiare l’effetto dei cellulari sul benessere mentale L’udienza, presso il tribunale amministrativo di Tagansky nella capitale russa, è stata fissata per il 16 giugno. Presso lo stesso tribunale e con la ...

