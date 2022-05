Advertising

sportli26181512 : Juvemania: beffa per Perisic? L'unico vero rimpianto è Kulusevski, ora tutto su di Di Maria: Sfuma Perisic. “Juve b… -

Calciomercato.com

Lafinale per il gol di Milinkovic Savic, arrivato proprio negli ultimi secondi della sfida, altro non è che la conferma di una stagione sfortunata per la Vecchia Signora, la peggiore in ...Partita mai davvero in discussione se si escludono 2' di blackout della squadra bianconera a ridosso del goal di Conti nel secondo tempo, che per un attimo ha fatto pensare addirittura alla. ... Juvemania: sarà durissima rimpiazzare due capitani come Chiellini e Dybala, chi lo prende fa un affare Risultato che passa in secondo piano. Juventus-Lazio verrà ricordata negli annali più che per l’importanza della partita in se stessa (la classica gara di fine stagione che non ha più nulla da dire o ...