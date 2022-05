Isola dei Famosi, Laura Maddaloni dice la sua su Guendalina Tavassi: ‘È entrata per provocarmi’ (Di sabato 28 maggio 2022) Laura Maddaloni, nonostante fosse stata eliminata dall’Isola dei Famosi già da qualche settimana, continua ad essere al centro dell’attenzione mediatica. L’ormai ex concorrente nei confronti di alcuni compagni d’avventura ha ancora il dente avvelenato. La moglie di Clemente Russo nel corso di una recente intervista ha colto l’occasione per togliersi qualche sassolino dalle scarpe. Laura in particolar modo si è scagliata contro Guendalina Tavassi: tra le due naufraghe molti punti sono rimasti in sospeso. La stoccata di Laura Maddaloni In un’intervista rilasciata a Super Guida Tv, Laura Maddaloni ha raccontato di aver preso parte all’Isola dei Famosi per una sfida con sé ... Leggi su pianetadonne.blog (Di sabato 28 maggio 2022), nonostante fosse stata eliminata dall’deigià da qualche settimana, continua ad essere al centro dell’attenzione mediatica. L’ormai ex concorrente nei confronti di alcuni compagni d’avventura ha ancora il dente avvelenato. La moglie di Clemente Russo nel corso di una recente intervista ha colto l’occasione per togliersi qualche sassolino dalle scarpe.in particolar modo si è scagliata contro: tra le due naufraghe molti punti sono rimasti in sospeso. La stoccata diIn un’intervista rilasciata a Super Guida Tv,ha raccontato di aver preso parte all’deiper una sfida con sé ...

