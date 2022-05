Isola 16, ventesima puntata: Fabrizia Santarelli eliminata, Gennaro Auletto e Mercedesz Henger rientrano in gioco. In nomination… (Di sabato 28 maggio 2022) Si è appena conclusa la ventesima puntata de L’Isola dei Famosi, il reality show condotto da Ilary Blasi. La padrona di casa ha fatto il suo ingresso in studio e ha subito accolto il pubblico a casa e salutato i suoi vulcanici opinionisti Nicola Savino e Vladimir Luxuria. Dall’Honduras, Alvin coordinato i giochi e presentato le dinamiche principali che hanno animato questa ventesima puntata del reality show. L’appuntamento di questa sera è stato caratterizzato dalle scelte: sia quelle fatte dal pubblico a casa sia quelle fatte dai naufraghi. La prima scelta ha coinvolto Carmen di Pietro ed Edoardo Tavassi: dopo l’abbandono di Guendalina e Alessandro Iannoni i due sono diventati inseparabili. Lo spirito dell’Isola ha messo i due di fronte ad un’ardua scelta: per vincere tre appetitose ... Leggi su isaechia (Di sabato 28 maggio 2022) Si è appena conclusa lade L’dei Famosi, il reality show condotto da Ilary Blasi. La padrona di casa ha fatto il suo ingresso in studio e ha subito accolto il pubblico a casa e salutato i suoi vulcanici opinionisti Nicola Savino e Vladimir Luxuria. Dall’Honduras, Alvin coordinato i giochi e presentato le dinamiche principali che hanno animato questadel reality show. L’appuntamento di questa sera è stato caratterizzato dalle scelte: sia quelle fatte dal pubblico a casa sia quelle fatte dai naufraghi. La prima scelta ha coinvolto Carmen di Pietro ed Edoardo Tavassi: dopo l’abbandono di Guendalina e Alessandro Iannoni i due sono diventati inseparabili. Lo spirito dell’ha messo i due di fronte ad un’ardua scelta: per vincere tre appetitose ...

