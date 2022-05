Giro d’Italia 2022, Vincenzo Nibali rivela: “Avevo la febbre dopo l’ultimo giorno di riposo e un herpes. Mi aspettavo qualcosa in più” (Di sabato 28 maggio 2022) Il Giro d’Italia 2022 sta per terminare ed è tempo di fare le prime analisi. Certo, niente è ancora deciso completamente, ma ciò che già emerge dalle prime 19 tappe per quanto riguarda l’Italia è soprattutto un Vincenzo Nibali che non finisce mai di stupire. Il siciliano, vicino ormai ai 38 anni, sta correndo alla grande la sua ultima Corsa Rosa e l’obiettivo quarto posto è ora davvero possibile. Intervistato da “La Gazzetta dello Sport”, lo Squalo ha voluto spiegare le differenze tra lui e i primi tre della classifica generale, ovvero Richard Carapaz, Jay Hindley e Mikel Landa: “Io sono sulla difensiva. I primi tre sono più esplosivi, più scattanti”. Il corridore dell’Astana ha poi continuato affermando: “Sono andato meglio rispetto alle ultime due tappe di montagna? Si, ci sta, ma un grande ... Leggi su oasport (Di sabato 28 maggio 2022) Ilsta per terminare ed è tempo di fare le prime analisi. Certo, niente è ancora deciso completamente, ma ciò che già emerge dalle prime 19 tappe per quanto riguarda l’Italia è soprattutto unche non finisce mai di stupire. Il siciliano, vicino ormai ai 38 anni, sta correndo alla grande la sua ultima Corsa Rosa e l’obiettivo quarto posto è ora davvero possibile. Intervistato da “La Gazzetta dello Sport”, lo Squalo ha voluto spiegare le differenze tra lui e i primi tre della classifica generale, ovvero Richard Carapaz, Jay Hindley e Mikel Landa: “Io sono sulla difensiva. I primi tre sono più esplosivi, più scattanti”. Il corridore dell’Astana ha poi continuato affermando: “Sono andato meglio rispetto alle ultime due tappe di montagna? Si, ci sta, ma un grande ...

