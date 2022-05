Giro d’Italia 2022, chi è Alessandro Covi. Il re della Marmolada con un futuro interessante nelle Classiche delle Ardenne (Di sabato 28 maggio 2022) Dalle delusioni del 2021 alla gioia odierna. Dall’essere il primo dei battuti sul Monte Zoncolan (secondo anche a Montalcino nella giornata dello sterrato) a diventare il Re della Marmolada. Alessandro Covi non è uno scalatore puro, ma è un corridore che, nonostante la giovane età, di attacchi nei tapponi di montagna del Giro d’Italia se ne intende. L’uomo della UAE Emirates è uno dei talenti più attesi da anni per la rinascita del ciclismo tricolore. Non prenderà quel posto che tanto manca nelle corse a tappe, viste le sue caratteristiche differenti, ma potrebbe essere una stella del World Tour nei prossimi anni. Giro d’Italia 2022, Alessandro Covi da solo sulla ... Leggi su oasport (Di sabato 28 maggio 2022) Dalle delusioni del 2021 alla gioia odierna. Dall’essere il primo dei battuti sul Monte Zoncolan (secondo anche a Montalcino nella giornata dello sterrato) a diventare il Renon è uno scalatore puro, ma è un corridore che, nonostante la giovane età, di attacchi nei tapponi di montagna delse ne intende. L’uomoUAE Emirates è uno dei talenti più attesi da anni per la rinascita del ciclismo tricolore. Non prenderà quel posto che tanto mancacorse a tappe, viste le sue caratteristiche differenti, ma potrebbe essere una stella del World Tour nei prossimi anni.da solo sulla ...

