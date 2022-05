Giorgi-Sabalenka in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Roland Garros 2022 (Di sabato 28 maggio 2022) Camila Giorgi se la vedrà contro Aryna Sabalenka nel terzo turno del Roland Garros 2022. I precedenti sono in perfetta parità (1-1). La biellorussa si è aggiudicata l’unico disputato sulla terra battuta a Lugano nel 2018. La marchigiana, però, ha trionfato nell’ultimo lo scorso giugno. Erano i quarti di finale del torneo di Eastbourne (erba). I bookmakers danno favorita la testa di serie numero sette. Quest’ultima, però, non sta particolarmente impressionando in questa stagione, dove ha palesato soprattutto dei limiti al servizio. Sarà dunque una partita aperta, tanto più che Giorgi sembra decisamente in fiducia. Soprattutto l’agile vittoria contro la kazaka Putintseva è particolarmente significativa. L’azzurra infatti, tralasciando le buone prestazioni nel playoff di Billie Jean ... Leggi su sportface (Di sabato 28 maggio 2022) Camilase la vedrà contro Arynanel terzo turno del. I precedenti sono in perfetta parità (1-1). La biellorussa si è aggiudicata l’unico disputato sulla terra battuta a Lugano nel 2018. La marchigiana, però, ha trionfato nell’ultimo lo scorso giugno. Erano i quarti di finale del torneo di Eastbourne (erba). I bookmakers danno favorita la testa di serie numero sette. Quest’ultima, però, non sta particolarmente impressionando in questa stagione, dove ha palesato soprattutto dei limiti al servizio. Sarà dunque una partita aperta, tanto più chesembra decisamente in fiducia. Soprattutto l’agile vittoria contro la kazaka Putintseva è particolarmente significativa. L’azzurra infatti, tralasciando le buone prestazioni nel playoff di Billie Jean ...

