Enrico Berlinguer puro senza esserlo Vittorio Feltri | quello che nessuno osa dire

(Di sabato 28 maggio 2022) L'esaltazione postuma dioltre che tediosa è terribilmente ridicola. Egli è stato segretario generale del PCI, un partito che è trapassato nella disperazione, pertanto non si puòche sia stato amministrato con ingegno. Di una vettura che finisce contro il muro e si sfascia non si può affermare fosse guidata magistralmente. Il comunismo ha rivelato di essere un rottame non soltanto nell'Unione Sovietica ma anche in Italia. Achille Occhetto, allorché Mosca si arrese, sciolse di fatto Botteghe Oscure affermando che il comunismo era fallito. La sua dichiarazione suonò come una presa in giro per tutti i compagni, come se il Papa una domenica mattina, all'Angelus, avesse proclamato davanti ai fedeli in piazza San Pietro: "Dio non esiste". In effetti, falce e martello hanno fatto una pessima fine, vecchi arnesi ...