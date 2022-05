Aumentano le reinfezioni | colpite di più le donne nella scuola | ma non crescono i «casi severi» – Il report Iss esteso

(Di sabato 28 maggio 2022) La percentuale disul totale deiCovid segnalati in Italia risulta leggermente in aumento (+0,5%) nell’ultima settimana rispetto a quella precedente: è quanto emerge daldell’Istituto superiore di sanità sull’andamento della pandemia del Coronavirus nel nostro Paese, che vede il dato salire dal 6% al 6,5%. A rischio reinfezione sono soprattutto i soggetti con prima diagnosi di COVID-19 notificata da oltre 210 giorni, i soggetti non vaccinati o vaccinati con almeno una dose da oltre 120 giorni, più lerispetto agli uomini, in particolare per la prevalenza femminile tra gli insegnanti, riportano gli esperti dell’Iss, che operano in un settore «intensamente monitorato». Colpiti dallepoi gli under 50 e gli operatori sanitari. Nonostante il ...

Advertising

Today_it : #Covid in Italia, si va verso la 'fase estiva' ma aumentano le reinfezioni (e c'è chi è più a rischio)… - News24_it : Covid Italia, news di oggi: aumentano reinfezioni, si discute su mascherine a scuola e sui mezzi pubblici -… - Miti_Vigliero : Covid Italia: aumentano reinfezioni, si discute su mascherine a scuola e sui mezzi pubblici - News24_it : Covid Italia, news di oggi: aumentano reinfezioni, si discute su mascherine a scuola e sui mezzi pubblici -… - SIMIT01818554 : Continuano a calare curve epidemia #Covid in #Italia, con diminuzione tasso di incidenza e ricoveri, mentre sale il… -

Colpiti dallepoi gli under 50 e gli operatori sanitari. Nonostante il numero sostenuto di, l'Iss conferma che il dato "non è associato a un aumento dei casi severi". Calano ...La situazione epidemiologica dell'Italia continua a essere sotto controllo, con i dati Covid che di settimana in settimana tendono sempre verso il basso. Da sottolineare il costante calo degli ...Casi in diminuzione in tutte le fasce d'età, così come ospedalizzazioni e decessi, ma aumentano le reinfezioni, con alcune parti di popolazione più a rischio di altre ...Verosimilmente il maggior rischio di reinfezione nelle fasce di età under 50 – ribadisce l'Iss – è attribuibile a comportamenti ed esposizioni a maggior rischio, rispetto alle fasce over 60. E ovviame ...