Assegno unico universale, non perdere le rate arretrate: resta poco tempo

resta poco tempo per richiedere le rate arretrate dell'Assegno unico universale: scadenza e come far domanda Rimangono poco più di 30 giorni di tempo per chiedere l'Assegno unico universale, la nuova misura di sostegno al reddito familiare. Se si riesce ad inviare la domanda entro fine giugno, l'INPS riconosce gli arretrati fino al mese di marzo. Una famiglia che potrà beneficiare dell'Assegno unico universale (pixabay)Chi invece farà richiesta dopo, ossia a partire da luglio, ricevere il primo Assegno il mese successivo, ossia ad agosto. Per questo motivo, è meglio cercare di fare ...

