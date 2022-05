A scuola bambini costretti a cantare l’inno della Roma, i genitori: ”Mio figlio della Lazio piangeva” (Di sabato 28 maggio 2022) Roma. Il fatto eclatante è accaduto al plesso Caterina Usai, la primaria dell’istituto comprensivo Via Savinio 43, in zona Talenti. Le parole di Venditti risuonavano come frecce, nel cuore dei tifosi laziali, o meglio delle famiglie laziali dei bimbi costretti ad intonare l’inno della Roma. Inno della Roma a scuola Dunque: “Roma, Roma, Roma… core de ‘sta città, unico grande amore”, bambini che cantano quell’inno senza nessun tipo di discriminazione calcistica, come un canto che mette a tacere l’amore segreto per la propria squadra. Di questo, tra l’altro, c’è anche un video, divenuto virale proprio attraverso i social, come racconta ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 28 maggio 2022). Il fatto eclatante è accaduto al plesso Caterina Usai, la primaria dell’istituto comprensivo Via Savinio 43, in zona Talenti. Le parole di Venditti risuonavano come frecce, nel cuore dei tifosi laziali, o meglio delle famiglie laziali dei bimbiad intonare. InnoDunque: “… core de ‘sta città, unico grande amore”,che cantano quelsenza nessun tipo di discriminazione calcistica, come un canto che mette a tacere l’amore segreto per la propria squadra. Di questo, tra l’altro, c’è anche un video, divenuto virale proprio attraverso i social, come racconta ...

Advertising

CarloCalenda : L’unica cosa che celebriamo regolarmente è il moralismo senza morale. Accade quando ci richiamiamo ai valori della… - santegidionews : Fare scuola, mettere i bambini - soprattutto i più poveri, quelli che lui chiamava 'difficili' - al centro. Non abb… - ciropellegrino : «Rifate una foto simbolo del Novecento»: questo il 'compito' affidato ai bambini della scuola elementare 'Sandro Pe… - DMicol78 : @MargaritasGabr1 Mi viene semplicemente da piangere per essere nata qui ...??ormai qui non funziona più nulla... si… - happosai_bu : RT @BimbePeppe: #Trump: la soluzione contro le stragi è armare gli insegnanti. Giusto! Non ci avevamo pensato! Così per ammazzare i bamb… -