Uefa: Ucraina e Bielorussia non saranno sorteggiate come avversarie (Di venerdì 27 maggio 2022) Bielorussia e Ucraina non saranno sorteggiate come avversarie nelle competizioni Uefa. Questa la decisione del Comitato esecutivo Uefa, con effetto immediato e fino a nuovo avviso. Il 3 marzo 2022, l’Uefa aveva già deciso di impedire lo svolgimento di partite sul territorio della Bielorussia, che ha facilitato l’invasione della Russia in Ucraina. Inoltre, nessun bielorusso potrà assistere alle partite in cui le bielorusse sono ospiti. Nella giornata di venerdì 27 maggio, l’Uefa ha preso questo ulteriore provvedimento per garantire il regolare svolgimento delle partite. Evitando l’accoppiamento Bielorussia-Ucraina infatti, come ... Leggi su sportface (Di venerdì 27 maggio 2022)nonnelle competizioni. Questa la decisione del Comitato esecutivo, con effetto immediato e fino a nuovo avviso. Il 3 marzo 2022, l’aveva già deciso di impedire lo svolgimento di partite sul territorio della, che ha facilitato l’invasione della Russia in. Inoltre, nessun bielorusso potrà assistere alle partite in cui le bielorusse sono ospiti. Nella giornata di venerdì 27 maggio, l’ha preso questo ulteriore provvedimento per garantire il regolare svolgimento delle partite. Evitando l’accoppiamentoinfatti,...

