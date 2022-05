Traffico Roma del 27-05-2022 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 27 maggio 2022) LuceverdeBuongiorno dalla redazione cosa è sul raccordo in carreggiata interna tra la Casilina e la Nannina difficoltà di missione per chi proviene dalla diramazione diSud ancora allenamenti dallo svincolo di Torrenova neanche in esterna tra la Prenestina e lo svincolo per LaTeramo sul tratto Urbano della A24 Code in entrata tra Tor Cervara e la tangenziale Prima incolonnamenti il verso il centro sulle consolari in particolare sulla Cassia via Braccianese nuova e via Trionfale che più avanti 3 raccordo via di Grottarossa nonché lungo la Flaminia qui tra il raccordo è via dei Due Ponti si rallenta poi sulla Salaria tra Fidenza e l’aeroporto dell’Urbe e su via Tiburtina Settecamini cose per lavori sulla Pontina in direzione Eur a tra Castelno e Spinaceto nel quartiere Aurelio Attenzione è un ...