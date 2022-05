Tina Cipollari, ex tronista contro di lei: “Si merita un calcio in c**o” (Di venerdì 27 maggio 2022) Un’ex tronista di Uomini e Donne si scaglia contro l’opinionista Tina Cipollari. “Si merita un calcio in c**o” le ha detto La celebre opinionista del programma di canale 5, non è la prima volta che viene attaccata. I suoi modi bruschi, infatti, più volte hanno suscitato l’ira degli altri concorrenti. Questa volta a scagliarsi contro Tina Cipollari è un’ex tronista. L’opinionista furiosa nello studio del dating show (via Screenshot)La Cipollari si era allontanata per un breve periodo dallo show, ma adesso è tornata più critica che mai. Proprio i suoi ultimi attacchi nei confronti dei concorrenti hanno suscitato l’ira dell’ex tronista Rossella ... Leggi su vesuvius (Di venerdì 27 maggio 2022) Un’exdi Uomini e Donne si scaglial’opinionista. “Siunin” le ha detto La celebre opinionista del programma di canale 5, non è la prima volta che viene attaccata. I suoi modi bruschi, infatti, più volte hanno suscitato l’ira degli altri concorrenti. Questa volta a scagliarsiè un’ex. L’opinionista furiosa nello studio del dating show (via Screenshot)Lasi era allontanata per un breve periodo dallo show, ma adesso è tornata più critica che mai. Proprio i suoi ultimi attacchi nei confronti dei concorrenti hanno suscitato l’ira dell’exRossella ...

