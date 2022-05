Advertising

PianetaMilan : SONDAGGIO PM – #Maldini si sfoga pubblicamente: ha ragione? #ACMilan #Milan #SempreMilan - TMW_radio : ??SONDAGGIO?? Come interpretate le parole di #Maldini sulla situazione al #Milan? @TuttoMercatoWeb ?? Rispondete anche al 331-8200213 - calciomercatoit : ?? MOMENTO SONDAGGIO - AlfredoPedulla : SONDAGGIO Scudetto Milan: secondo voi, chi ha maggiori meriti? Maldini-Massara Pioli La squadra Vota su -

PARTECIPA ALDI CALCIOMERCATO. COM: IBRA DEVE CONTINUARE A GIOCARE Intanto il Milan ha ... Infatti i dirigenti rossonerie Massara stanno valutando altri profili interessanti in vista ......e Massara erano già pronti ad assecondare la volontà di Ibrahimovic qualora avesse ...a giocare o dovrebbe appendere gli scarpini al chiodo Dite la vostra e VOTATE il nostroZlatan Ibrahimovic si è operato. Lo aveva anticipato dopo la vittoria dello scudetto e così è stato, l'attaccante svedese ha subito un intervento al ginocchio sinistro programmato da tempo, che lo cos ...In vista del calciomercato, Maldini e Massara starebbero lavorando per blindare tre giovani fondamentali per il Milan ...