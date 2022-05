Scudetto Milan | Mexes si congratula con i rossoneri su Instagram

Advertising

AntoVitiello : Il messaggio di #Ibrahimovic Ha sofferto tutto l'anno ma alla fine è stato ripagato con lo scudetto #Milan Persona… - Gazzetta_it : 'Vi racconto lo scudetto, è stato un Milan capolavoro': l’intervista esclusiva a Paolo Maldini #Milan - calciomercatoit : ??? #Mirabelli alla CMIT TV: 'Questo scudetto del #Milan lo sento anche mio' - infoitsport : Milan, le parole dei giocatori al ritorno dalla missione Scudetto (Video) - rinnovoGigio : RT @calciomercatoit: ??? #Mirabelli alla CMIT TV: 'Questo scudetto del #Milan lo sento anche mio' -

diventato famoso durante i festeggiamenti per lodel: è il Borat rossonero, il cui vero nome è Lorenzo Francesconi . Oggi è stato ospite a Pomeriggio 5 , Barbara d'Urso lo ha voluto proprio perché è il personaggio de momento. I video ...FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti li ricordi Gli acquisti deldopo unoUn regalo dal mercato per festeggiare il 19°. È quello che si aspettano i tifosi del ...Secondo la Procura Federale sarebbero stati violati i principi di “lealtà, probità e correttezza sportiva” a causa di alcuni cori e uno ...Scudetto (Spazio Milan) Asensio è un grande giocatore”. Tra Milan e Real Madrid ci sono diversi possibili incastri di mercato, primo fra tutti quello legato a Brahim Diaz, attualmente in prestito ...