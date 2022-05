Sampdoria | Panconi | «Non abbiamo incontrato investitori»

(Di venerdì 27 maggio 2022) Le parole del membro del cda della: «Sulla cessione, aspettiamo, restando concreti e realisti» Gianni, membro del CdA della, ha parlato a Il Secolo XIX, facendo il punto sulla questione della cessione del club. Le sue parole: POTENZIALI ACQUIRENTI – «La cena si è svolta nelle sale egizie, con oltre 300 invitati tra dirigenti di club, fondi di caratura mondiale, banche, televisioni… Noi e lo spezia, con il presidente Platek,rappresentato la Liguria.ricevuto tante manifestazione di apprezzamento e di simpatia per la, per la maglia blucerchiata. Nonnessun potenziale investitore o acquirente. Però qualche biglietto da visita lo ...

Gianni Panconi è rientrato a Genova ieri da New York dove ha rappresentato la Sampdoria, con il presidente Marco Lanna, al Gala organizzato al Metropolitan Museum dalla Lega di A. Se il consiglio di amministrazione della Sampdoria (oltre a Panconi ne fanno parte Marco Lanna, Antonio Romei ed Alberto Bosco) darà il via libera, Vidal procederà con l'attribuzione formale.