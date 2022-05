Roma, quel ”vaffa” alla Lazio: Procura Figc apre un’indagine sui festeggiamenti per la Conference League (Di venerdì 27 maggio 2022) Roma. Il club giallorosso è stato deferito e denunciato per responsabilità oggettiva e vioLazione dell’articolo 4 del Codice di Giustizia Sportiva. Il motivo e l’oggetto della contestazione è abbastanza chiaro: i cori contro la Lazio e l’atteggiamento dei calciatori. Federcalcio apre l’indagine sui festeggiamenti della Roma Così, la Procura della Federcalcio ha deciso di aprire un’indagine su quello che è stato l’atteggiamento tenuto dai calciatori della Roma durante i festeggiamenti per la conquista della Conference League. Quei cori contro la Lazio, portati avanti per tutta la sera, a quanto pare erano scanditi continuamente da espressioni offensive, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 27 maggio 2022). Il club giallorosso è stato deferito e denunciato per responsabilità oggettiva e vione dell’articolo 4 del Codice di Giustizia Sportiva. Il motivo e l’oggetto della contestazione è abbastanza chiaro: i cori contro lae l’atteggiamento dei calciatori. Federcalciol’indagine suidellaCosì, ladella Federcalcio ha deciso di apriresulo che è stato l’atteggiamento tenuto dai calciatori delladurante iper la conquista della. Quei cori contro la, portati avanti per tutta la sera, a quanto pare erano scanditi continuamente da espressioni offensive, ...

