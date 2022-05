Roma, non le danno casa perché ha un figlio autistico: ”Non accettano una vedova con due figli e mezzo” (Di venerdì 27 maggio 2022) Roma. Lei, Rosanna Caputi, di origine catanese e residente a Roma da anni, è in seria difficoltà. E questo non solo perché è una mamma a tempo pieno, vedova, con tre figli, uno dei quali è affetto da autismo. Non bastava la vita a renderle le cose complicate, faticose, a farla lottare ogni giorno per lei e le sue creature. No, ci si mettono anche le condizioni immobiliari di mezzo. Leggi anche: Roma, psichiatra ricatta la paziente schizofrenica per farsi vendere un appartamento al Centro Il dramma di una donna: ”Non trovo casa perché non accettano famiglie ”anormali”” A fine giugno dovrà lasciare casa, e ora ne sta cercando un’altra, sempre a Roma, ma la cosa non sembra essere facile. ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 27 maggio 2022). Lei, Rosanna Caputi, di origine catanese e residente ada anni, è in seria difficoltà. E questo non soloè una mamma a tempo pieno,, con tre, uno dei quali è affetto da autismo. Non bastava la vita a renderle le cose complicate, faticose, a farla lottare ogni giorno per lei e le sue creature. No, ci si mettono anche le condizioni immobiliari di. Leggi anche:, psichiatra ricatta la paziente schizofrenica per farsi vendere un appartamento al Centro Il dramma di una donna: ”Non trovononfamiglie ”anormali”” A fine giugno dovrà lasciare, e ora ne sta cercando un’altra, sempre a, ma la cosa non sembra essere facile. ...

