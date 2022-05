Pomezia | “Progetto Arcimboldo” | inaugurata la nuova biblioteca d’istituto dedicata ad Amedeo Calbi

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 27 maggio 2022). Il forte desiderio di riappropriarsi degli spazi cittadini della cultura e della condivisione ha portato alla realizzazione di unPCTO (percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento), in uno spazio destinato dapprima a magazzino, e poi ad aula didattica, la”. Nasce lacon ildegli studenti aSpazi di cultura e interazione sociale che sono stati sottoposti a chiusura coatta e a restrizioni nei lunghi anni della pandemia. A soffrirne, in tal caso, sono stati soprattutto i giovani e le comunità studentesche. Ora, grazie a un protocollo di intesa col Comune di, gli studenti coinvolti nelhanno ...