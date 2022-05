Muore d'infarto il marito della maestra uccisa nella strage di Uvalde (Di venerdì 27 maggio 2022) Il suore cuore non ha retto, è morto due giorni dopo la moglie. Il marito di Irma Garcia, la maestra della scuola elementare di Uvalde, uccisa... Leggi su europa.today (Di venerdì 27 maggio 2022) Il suore cuore non ha retto, è morto due giorni dopo la moglie. Ildi Irma Garcia, lascuola elementare di...

Advertising

HuffPostItalia : Il marito di una maestra vittima della strage in Texas muore d'infarto. I familiari: 'Ucciso dal dolore' - paoloferrarelli : RT @HuffPostItalia: Il marito di una maestra vittima della strage in Texas muore d'infarto. I familiari: 'Ucciso dal dolore' - Today_it : Muore d'infarto il marito della maestra uccisa nella strage di Uvalde - redbullabuser : se questa va a Foggia periodo Natale/Capodanno muore di infarto - NadiaAm93073906 : RT @fabcet: La moglie muore per fare scudo ai bambini e il marito muore di infarto. Non posso neanche immaginare il dolore. Straziante. T… -