Moto, Italia: Bastianini 'Ducati è super, spero non piova' (Di venerdì 27 maggio 2022) "La Ducati, su questa pista, è competitiva: il Motore non le manca, la ciclistica è migliorata tanto, quindi sono contento". Enea Bastianini (Ducati - Team Gresini) non sembra nascondersi al termine ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 27 maggio 2022) "La, su questa pista, è competitiva: ilre non le manca, la ciclistica è migliorata tanto, quindi sono contento". Enea- Team Gresini) non sembra nascondersi al termine ...

