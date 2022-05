(Di venerdì 27 maggio 2022) Si è appena chiusa una settimana entusiasmante in casa, ma un’altra caldissima si prepara a prendere il via. I prossimi giorni saranno infatti cruciali per il passaggio di proprietà del club rossonero, che dopo la gestione degli ultimi quattro anni targatapasserà sotto il controllo degli americani di RedBird. Questione di giorni, insomma, L'articolo

Advertising

Gazzetta_it : Dai sondaggi per Leao al riscatto di Diaz, telefono caldo tra Milan e Real #calciomercato - DiMarzio : .@acmilan, le parole di #Maldini tra mercato e futuro - OptaPaolo : 0,66 - Tra i difensori centrali con almeno 30 presenze, #Tomori è quello con cui la sua squadra ha subito meno gol… - foxyvol : RT @CalcioFinanza: #Milan, tra cessione imminente e le tensioni Maldini-Elliott sullo sfondo - Milestemplaris : @Sandrino_14 Perché ci sono rapporti contigui tra l’editoria e le società Juve e Milan, legate a filo doppio da aff… -

Corriere dello Sport

Commenta per primo L'allenatore delcampione d'Italia Stefano Pioli ha concesso un'intervista al quotidiano spagnolo AS , nella ... C'era un mix perfetto, empatiatutti, e questo ci ha fatto ...... l'Arena Civica, il Velodromo Sempione, il Campoe lo Stadio di San Siro, che nel marzo del 1980 fu intitolato a Giuseppe Meazza. Sono 28 i precedentiItalia e Inghilterra, l'ultimo datato ... Pioli: "Milan, Theo Hernandez tra i migliori al mondo. Brahim resti. I francesi Livello superiore" Tra gli affari in sospeso la doppia trattativa col Lille per ... Ma ora anche lui e il Sassuolo dovranno attendere che il Milan decida che mercato fare. E con quali dirigenti al timone.Un giocatore che deve ancora definire il suo prossimo futuro è Marko Lazetic. Il 18enne serbo è arrivato al Milan nel mercato di gennaio e con la prima squadra ha collezionato solo panchine e qualche ...