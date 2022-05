LIVE F1, GP Monaco 2022 in DIRETTA: Verstappen precede Leclerc e Sainz si torna a girare dopo la bandiera rossa (Di venerdì 27 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.33 Ed ora è Lando Norris a centrare la migliore prestazione in 1:15.301 con 26 millesimi su Verstappen e 198 su Hamilton! Bello scatto del pilota della McLaren 14.32 Ricciardo glielo leva subito ed è terzo in 1:15.700 a 373 millesimi dalla vetta. Le due Ferrari rimangono ancora ai box in attesa del prossimo run 14.31 Il “Re Nero” si rilancia e migliora nel T1, quindi arriva al T2 confermandosi su ottimi tempi, quindi taglia il traguardo in 1:15.499 secondo a 172 millesimi da Verstappen con nuovo record nel T3 (20.016) 14.30 Preoccupante team radio per Hamilton che, parlando con il suo ingegnere di pista “Bono” parla di rimbalzi notevoli della sua W13 14.29 In pista anche Russell e Ricciardo, ora tocca anche a Max Verstappen! Norris fa segnare i suoi migliori ... Leggi su oasport (Di venerdì 27 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.33 Ed ora è Lando Norris a centrare la migliore prestazione in 1:15.301 con 26 millesimi sue 198 su Hamilton! Bello scatto del pilota della McLaren 14.32 Ricciardo glielo leva subito ed è terzo in 1:15.700 a 373 millesimi dalla vetta. Le due Ferrari rimangono ancora ai box in attesa del prossimo run 14.31 Il “Re Nero” si rilancia e migliora nel T1, quindi arriva al T2 confermandosi su ottimi tempi, quindi taglia il traguardo in 1:15.499 secondo a 172 millesimi dacon nuovo record nel T3 (20.016) 14.30 Preoccupante team radio per Hamilton che, parlando con il suo ingegnere di pista “Bono” parla di rimbalzi notevoli della sua W13 14.29 In pista anche Russell e Ricciardo, ora tocca anche a Max! Norris fa segnare i suoi migliori ...

