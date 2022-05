LIVE F1, GP Monaco 2022 in DIRETTA: la Ferrari all’attacco nella FP2 (Di venerdì 27 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.53 Grazie ad una serie di innovazioni apportate tanto sul fronte delle strategie di gestione dell’ibrido quanto su quello della sovralimentazione, il motore Superfast del Cavallino dovrebbe essere a proprio agio tra le strette e tortuose strade del Principato. 16.50 Gara, chiaramente, condizionata dalla mancata partecipazione alla corsa di Leclerc per l’incidente nel corso delle qualifiche che gli avevano regalato la pole-position. Il monegasco saprà sfatare il tabù? 16.47 Ferrari favorita, ma attenzione al talento di Max Verstappen che su un circuito così tecnico potrebbe esaltarsi, ricordando il successo dell’anno passato davanti a Carlos Sainz e a Lando Norris. 16.44 Si arriva quindi ad una rapidissima destra-sinistra (Antony Noghes) che immette sul rettilineo principale. 16.41 Poi un ... Leggi su oasport (Di venerdì 27 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.53 Grazie ad una serie di innovazioni apportate tanto sul fronte delle strategie di gestione dell’ibrido quanto su quello della sovralimentazione, il motore Superfast del Cavallino dovrebbe essere a proprio agio tra le strette e tortuose strade del Principato. 16.50 Gara, chiaramente, condizionata dalla mancata partecipazione alla corsa di Leclerc per l’incidente nel corso delle qualifiche che gli avevano regalato la pole-position. Il monegasco saprà sfatare il tabù? 16.47favorita, ma attenzione al talento di Max Verstappen che su un circuito così tecnico potrebbe esaltarsi, ricordando il successo dell’anno passato davanti a Carlos Sainz e a Lando Norris. 16.44 Si arriva quindi ad una rapidissima destra-sinistra (Antony Noghes) che immette sul rettilineo principale. 16.41 Poi un ...

