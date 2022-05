Lavorare ai tempi del Covid La rivolta dei produttori di iPhone

Leggi su formiche

(Di venerdì 27 maggio 2022) Tornano le proteste a Shanghai. Questa volta a cominciare lasono stati gli impiegati della Quanta Computer Inc., uno dei principali fornitori dell’Apple in Cina. Negli ultimi giorni si sono registrati scontri violenti tra le forze dell’ordine e i lavoratori, costretti all’isolamento da due mesi per l’aumento dei contagi di-19. Come riferisce l’agenzia Bloomberg, grazie a testimonianze e video diffusi sui social network, i lavoratori della Quanta Computer sono “intrappolati in una bolla”, in seguito al decreto del governo cinese, ma si sono ribellati contro i loro sorveglianti per le condizioni di disagio in cui vivono. “Centinaia di lavoratori si sono scontrati con le guardie – si legge su Bloomberg -. Secondo diversi dipendenti, un grande contingente, preoccupato per l’esaurimento delle scorte qualora il blocco dovesse persistere, ha ...