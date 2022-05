Il triennio di Covid alla prova della Maturità 2022

Leggi su panorama

(Di venerdì 27 maggio 2022) Tra meno di un mese, dopo due anni di esami orali e una stagione invernale vissuta tra tentennamenti ministeriali e proteste studentesche, l’esame diripresenterà le prove scritte. Si sta concludendo un altro anno scolastico difficile ma sostanzialmente vissuto in presenza, ed era in effetti tempo di reinserire gli scritti. Si è trattato di una decisione presa con timidezza ma complessivamente coraggiosa, perché ha assegnato ai docenti la responsabilità di preparare alle prove finali e quindi di alzare l’asticella delle richieste rispetto ai due anni precedenti in cui il solo colloquio orale, inevitabile e inevitabilmente, aveva portato a un esame conclusivo poco significativo. Il tempo questa volta c’è stato, perché nell’ultimo periodo si è potuto orientare il lavoro e la motivazione degli studenti a un esame impegnativo e capace di restituire dignità al ...