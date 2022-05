Guerra Russia-Ucraina | Putin a Macron e Scholz | “Pronti a riprendere il dialogo con Kiev” Zelensky | “Non abbiamo alternativa all’Ue” Test di Mosca per missile ipersonico Europa valuta missione navale per sbloccare il grano Putin cancella limite d’età per militari

Advertising

martaottaviani : Oggi, su @Avvenire_Nei , la #guerra più brutta di tutte. Quella della #Russia contro i bambini ucraini: uccisi, dep… - CarloCalenda : Quando Salvini chiede la fine della guerra sembra Miss Universo che invoca la pace nel mondo dopo la sua vittoria.… - GiovaQuez : Rovelli: 'Io so che in Ucraina c'è stata una guerra civile, i numeri dei morti prima dell'intervento della Russia e… - svartvarg97 : @ilmessaggeroit Gli Usa essenzialmente stanno facendo una guerra indiretta contro la Russia. E poi dicono che Putin… - porfidax : @aledinapoli @ilpost articolo: 'con la russia c'era un buon rapporto 20 anni fa' tuo commento 'POI qualcuno ha deci… -

RaiNews

Da un lato, ha detto che laè pronta a trovare opzioni per garantire l'export di grano "... Le ultime notizie sullain Ucraina Articolo in aggiornamento...Laè un Paese che ha ambizioni e non può essere sconfitto militarmente, a meno di un intervento americano che porterebbe a unacon possibili escalation nucleari. Lanon è una ... Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto: giorno 94 Di contro ad una crescente attenzione ai crimini di guerra russi in Ucraina, inclusa l'indagine internazionale sul massacro di civili a Bucha e il primo processo a un militare russo condannato ...Roma, 28 mag. (Adnkronos) - La Duma russa, mentre è in corso la guerra in Ucraina, ha approvato in tre letture una legge che abolisce il limite di età per concludere il primo contratto di ...