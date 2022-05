Giustizia commissariata Sui crimini di guerra altro Signorsì dell’Ue a Biden

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 27 maggio 2022) Gli Stati Uniti, il Regno Unito e l’Unione Europea hanno istituito un Atrocity Crimes Advisory Group (ACA) per analizzare presuntidiin Ucraina. L’ha annunciato mercoledì il segretario di Stato Usa Antony Blinken. Usa, Regno Unito e l’Ue hanno istituito un Atrocity Crimes Advisory Group per indagare suidi“Questa iniziativa congiunta sosterrà direttamente gli sforzi delle Unità per ididell’Ufficio del Procuratore Generale dell’Ucraina (Opg) per documentare, preservare e analizzare le prove didie altre atrocità commesse in Ucraina, in vista di procedimenti penali”, ha detto Blinken in una dichiarazione. “Mentre lanciamo questa iniziativa, il Dipartimento di Stato continuerà a lavorare a ...