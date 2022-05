Falsi vaccini Covid | arrestate le menti della truffa | fino a 400 euro per dose

(Di venerdì 27 maggio 2022) In cambio di soldi avrebbero messo in contatto l'infermiera, finita in arresto per il caso deiantialla Fiera del Mediterraneo di Palermo, con gli utenti no vax. Per questo - come riporta PalermoToday -...

In cambio di soldi avrebbero messo in contatto l'infermiera, finita in arresto per il caso deianti Covid in Fiera, con gli utenti no vax. Per questo Francesca di Cesare , segretaria di uno studio di medicina di base del capoluogo, e Salvatore Pepe, medico in pensione, sono stati ...Palermo - Ci sono i nomi chi aveva organizzato il maxi giro di false vaccinazioni Covid alla Fiera del Mediterraneo e reclutato i clienti: sono l'assistente di uno studio medico, Francesca Di Cesare; ...Nella notte gli uomini della Digos della Questura di Palermo, hanno dato esecuzione, su delega della Procura della Repubblica di Palermo, ad una Ordinanza applicativa della Misura degli arresti domici ...Altri due arresti a Palermo nell'ambito dell'inchiesta sulle false vaccinazioni contro il Covid presso l'hub "Fiera del Mediterraneo". Gli agenti della Digos hanno eseguito un'ordinanza di arresti dom ...