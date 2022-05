Djokovic non dà scampo a Bedene: agli ottavi c'è Schwartzman (Di venerdì 27 maggio 2022) In carrozza vola agli ottavi di finale il numero 1 del mondo Novak Djokovic che ha superato per 6 - 3 6 - 3 6 - 2 lo sloveno Aljaz Bedene. Il povero Bedene ha retto non più di 20 minuti, fino allo ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 27 maggio 2022) In carrozza voladi finale il numero 1 del mondo Novakche ha superato per 6 - 3 6 - 3 6 - 2 lo sloveno Aljaz. Il poveroha retto non più di 20 minuti, fino allo ...

Advertising

Gazzetta_it : Djokovic non dà scampo a Bedene: agli ottavi c’è Schwartzman #RolandGarros - moussedisalmone : Agli #australianopen #Djokovic non c'era, perchè non vaccinato. #deMinaur Si. A quanto pare, però, neppure lui era… - im_jordanv : #RolandGarros | SET DJOKOVIC Il #1 del mondo non cede un centimetro, sta dominando Bedene. Doppio 6-3. - pattiebasta : No vi prego @Eurosport_IT non potete far vedere Djokovic e il ciclismo e non mi fate vedere Rafa!!! Io non voglio vedere Djokovic ???????? - irejdoc1897 : @Eurosport_IT voglio vedere Rafa non Novax… cos’è sta roba oggi. Avete appena rovinato il mio venerdì …. Also shame… -