“Devi decidere”. Momento difficile all’Isola dei Famosi: Ilary mette la concorrente spalle al muro (Di venerdì 27 maggio 2022) Nella serata di venerdì 27 maggio ci sarà un nuovo appuntamento con l’Isola dei Famosi e una delle protagoniste sarà Estefania Bernal. Secondo quanto è stato possibile apprendere da alcune anticipazioni sull’appuntamento in diretta su Canale 5, per la modella si tratterà di un Momento clou, probabilmente il più importante da quando si trova in Honduras. Ovviamente non sarà l’unica a dover fare dei passi decisivi per il futuro nel programma a un mese dal termine della trasmissione. all’Isola dei Famosi Estefania Bernal è stata duramente criticata da Vladimir Luxuria nella precedente puntata: “Estefania sai come si dice? Il bue che dice cornuto all’asino. Vuoi farci credere che sia stato Roger ad aver voluto tutta questa cosa? Perché non hai chiesto scusa anche tu al gruppo per questa macchinazione che avete fatto? ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 27 maggio 2022) Nella serata di venerdì 27 maggio ci sarà un nuovo appuntamento con l’Isola deie una delle protagoniste sarà Estefania Bernal. Secondo quanto è stato possibile apprendere da alcune anticipazioni sull’appuntamento in diretta su Canale 5, per la modella si tratterà di unclou, probabilmente il più importante da quando si trova in Honduras. Ovviamente non sarà l’unica a dover fare dei passi decisivi per il futuro nel programma a un mese dal termine della trasmissione.deiEstefania Bernal è stata duramente criticata da Vladimir Luxuria nella precedente puntata: “Estefania sai come si dice? Il bue che dice cornuto all’asino. Vuoi farci credere che sia stato Roger ad aver voluto tutta questa cosa? Perché non hai chiesto scusa anche tu al gruppo per questa macchinazione che avete fatto? ...

