Contatti con il Napoli, annuncio a sorpresa dell'agente di Barrow: i dettagli (Di venerdì 27 maggio 2022) Musa Barrow fa già parte delle eterne promesse mai mantenute della nostra Serie A. Il gambiano, lasciata l'Atalanta nel 2020, sembrava pronto a spiccare il volo, soprattutto dopo i nove gol segnati nei primi sei mesi a Bologna. La promessa però è rimasta tale, otto reti in Serie A nel 2020/21 e appena sei nella stagione appena terminata. Per questo motivo Barrow, ad appena 23 anni ma già tante delusioni alle spalle, è pronto a cambiare aria per rilanciarsi. FOTO: Getty – Barrow Bologna "Deve trovare un gioco che si addice al meglio alle sue caratteristiche e alla posizione in campo. Ha grandi qualità tecniche e viene impiegato in diverse zone del campo e non dà quello che dovrebbe dare. Anche il modo in cui gioca una squadra può agevolare o meno i singoli. Se si gioca all'indietro, hai 60-70 metri da fare ed è complesso fare ...

