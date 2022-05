Come sta Stefano Tacconi, parla il figlio: “Deve superare ancora 2-3 step” (Di venerdì 27 maggio 2022) Stefano Tacconi è ricoverato dallo scorso 23 aprile all’ospedale di Alessandria per una emorragia cerebrale. Il figlio aggiorna spesso i fan dell’ex calciatore sulle condizioni di salute di Tacconi. Anche oggi ha parlato di Come sta il padre. Stefano Tacconi in ospedale per emorragia L’ex calciatore si trova all’ospedale di Alessandria per una emorragia cerebrale dallo scorso 23 aprile. L’uomo si è sentito male ad Asti, dove si trovava per un evento benefico. Prima il ricovero in Terapia intensiva, poi, dal 21 maggio è nel reparto di Neurochirurgia. Il direttore della Neurochirurgia Andrea Barbanera aveva dato degli aggiornamenti sulle condizioni di salute di Stefano Tacconi, qualche giorno fa. “Ha acquisito ... Leggi su tvzap (Di venerdì 27 maggio 2022)è ricoverato dallo scorso 23 aprile all’ospedale di Alessandria per una emorragia cerebrale. Ilaggiorna spesso i fan dell’ex calciatore sulle condizioni di salute di. Anche oggi hato dista il padre.in ospedale per emorragia L’ex calciatore si trova all’ospedale di Alessandria per una emorragia cerebrale dallo scorso 23 aprile. L’uomo si è sentito male ad Asti, dove si trovava per un evento benefico. Prima il ricovero in Terapia intensiva, poi, dal 21 maggio è nel reparto di Neurochirurgia. Il direttore della Neurochirurgia Andrea Barbanera aveva dato degli aggiornamenti sulle condizioni di salute di, qualche giorno fa. “Ha acquisito ...

Advertising

GiovaQuez : Puzzer a convegno no vax: 'Abbiamo visto cosa sta facendo questo siero. E' come se oggi avessimo acquisito una picc… - AurelianoStingi : La comunicazione attorno a temi caldi come #COVID19 e #monkeypox sta letteralmente diventando impossibile. Da un la… - rubio_chef : A me sta cosa che Israele arresta e ammazza BAMBINI e a voi non vi fa effetto mi manda fuori di testa. Cosa non vi… - MartyPadovan06 : RT @nanalisaportia: quindi il pennuto chiaro chiama il pennuto scuro ogni mattina x sapere come sta perché è il suo primo pensiero non mi t… - AdaPerdono : RT @nanalisaportia: quindi il pennuto chiaro chiama il pennuto scuro ogni mattina x sapere come sta perché è il suo primo pensiero non mi t… -