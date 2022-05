Cile, Berizzo nuovo Ct: a breve l’annuncio (Di venerdì 27 maggio 2022) Eduardo Berizzo sarà il nuovo Ct del Cile. Ne sono convinti i media locali: ci sarebbe già l’intesa per un quadriennale e a breve è atteso l’annuncio. Il tecnico argentino ha già lavorato in Cile, guidando al titolo l’O’Higgins nel 2013. Poi la lunga esperienza in Spagna fra Celta Vigo, Siviglia e Athletic Bilbao prima di ricoprire il ruolo di ct del Paraguay nelle ultime qualificazioni mondiali. L’ex vice di Bielsa avrà il compito di rinnovare un gruppo che, come l’Italia, ha mancato il pass per gli ultimi due Mondiali. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 27 maggio 2022) Eduardosarà ilCt del. Ne sono convinti i media locali: ci sarebbe già l’intesa per un quadriennale e aè atteso. Il tecnico argentino ha già lavorato in, guidando al titolo l’O’Higgins nel 2013. Poi la lunga esperienza in Spagna fra Celta Vigo, Siviglia e Athletic Bilbao prima di ricoprire il ruolo di ct del Paraguay nelle ultime qualificazioni mondiali. L’ex vice di Bielsa avrà il compito di rinnovare un gruppo che, come l’Italia, ha mancato il pass per gli ultimi due Mondiali. SportFace.

