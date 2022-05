Canottaggio | Coppa del Mondo Belgrado 2022 | Italia in Finale C con il doppio maschile

Leggi su oasport

(Di venerdì 27 maggio 2022) Ladeldiprosegue con la prima tappa in programma sul bacino dell’Ada Ciganlija di, in Serbia: l’non sorride nella sessione pomeridiana della prima giornata, dato che ilseniordel CC Saturnia composto da Gustavo Ferrio e Luca Giurgevich dovrà disputare laC per il 13° posto. Nella prima serie dei ripescaggi delseniorl’infatti chiude al 5° posto in 6:30.12 e non riesce a centrare l’accesso alle semifinali, riservato alle prime tre: ce la fanno Repubblica Ceca, prima in 6:15.94, Belgio, secondo in 6:16.01, ed Ucraina, terza in 6:19.75. Con l’inC ...