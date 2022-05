Bentornato MI AMI!

Leggi su gqitalia

(Di venerdì 27 maggio 2022) Si abbassano le mascherine, si scambiano i primi baci con gli sconosciuti. Era dal 2019 che mancava il MI AMI, festival della musica bella e dei baci, la tre giorni milanese che da sedici anni accompagna l’ultimo fine settimana di maggio verso il mese di giugno, un mese che trasferiamo all’estate quando invece è ancora primavera (e tutto è ancora in tempo per nascere). Da tradizione quando arriva il MI AMI (quest’anno il 27, 28 e 29 maggio), vuol dire che quella che ci aspetta è una stagione di concerti sulla sabbia e di festival in cui si suona e si balla per notti e giorni interi, anche perché apre le danze al celebre Primavera Sound che si terrà la settimana successiva a Barcellona. Organizzata da Rockit e Better Days, l’edizione di quest’anno del festival che si tiene al Circolo Magnolia, nel contesto del romantico Idroscalo di Milano, è dedicata all’Umano razionale, magico ...