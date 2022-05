Ascolti TV | Giovedì 26 maggio 2022 Record per Don Matteo | che chiude con il 34 3% e 6 1 mln | travolgendo Poveri ma Ricchissimi 9 6% – 1 6 mln

(Di venerdì 27 maggio 2022) Don13 - Maria Chiara Giannetta e Maurizio Lastrico Nella serata di ieri,26, su Rai1 Don13 ha conquistato 6.186.000 spettatori pari al 34.3% di share. Su Canale 5maha raccolto davanti al video 1.653.000 spettatori pari al 9.6% di share. Su Rai2 Corso Sempione 27 ha interessato 536.000 spettatori pari al 3.1% di share. Su Italia 1 Transformers: L’Ultimo Cavaliere ha catturato l’attenzione di 826.000 spettatori (5.2%). Su Rai3 Quando c’era Berlinguer ha raccolto davanti al video 561.000 spettatori pari ad uno share del 3%. Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 939.000 spettatori con il 6.7% di share. Su La7 Piazza Pulita ha registrato 803.000 spettatori con uno share del 6%. Su TV8 Antonino Chef ...

L'ultima puntata di Don Matteo 13 è andata in archivio e la fiction ha confermato gli eccellenti messi in mostra nelle precedenti nove. Anzi, le cose sono andate ancora meglio ...