Ascensori della Metro C bloccati e da rifare. Il caso dell'impresa fallita e il disastro per i disabili (Di venerdì 27 maggio 2022) Torrenova, Torre Angela, Grotte Celoni, Fontana Candida, Borghesiana, Bolognetta, Finocchio, Graniti, Pantano. In nove stazioni della Metro C gli Ascensori interni non funzionano. «Fuori servizio per revisione ministeriale», si legge nel display informativo di Atac. «Da circa due anni così: un problema serio che riguarda quasi l'intero Municipio»: a denunciare la questione a «Il Tempo», dopo le numerose segnalazioni, intensificate di recente giunte specialmente da utenti diversamente abili e in su con l'età, è l'assessore ai Lavori pubblici e Mobilità del VI Municipio, Chiara Del Guerra. «Proprio l'altro giorno un cittadino disabile mi ha raccontato l'ennesima odissea che ha vissuto: impossibilitato a poter scendere a prendere la Metro. A dicembre scorso ho provveduto a contattare i vertici di ... Leggi su iltempo (Di venerdì 27 maggio 2022) Torrenova, Torre Angela, Grotte Celoni, Fontana Candida, Borghesiana, Bolognetta, Finocchio, Graniti, Pantano. In nove stazioniC gliinterni non funzionano. «Fuori servizio per revisione ministeriale», si legge nel display informativo di Atac. «Da circa due anni così: un problema serio che riguarda quasi l'intero Municipio»: a denunciare la questione a «Il Tempo», dopo le numerose segnalazioni, intensificate di recente giunte specialmente da utenti diversamente abili e in su con l'età, è l'assessore ai Lavori pubblici e Mobilità del VI Municipio, Chiara Del Guerra. «Proprio l'altro giorno un cittadino disabile mi ha raccontato l'ennesima odissea che ha vissuto: impossibilitato a poter scendere a prendere la. A dicembre scorso ho provveduto a contattare i vertici di ...

