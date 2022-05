Acqua | Papaleo Acea | Gestione smart delle reti per tutela risorsa idrica

Leggi su iltempo

(Di venerdì 27 maggio 2022) Roma, 27 mag. (Adnkronos) - Qualità dell'erogata e di quella depurata, adeguatezza del sistema fognario, smaltimento dei fanghi, perdite idriche e interruzioni di servizio: attraverso questi 6 macro-indicatori gli operatori del servizio idrico sono stati analizzati da Arera, Autorità di Regolazione per Energiae Ambiente, che per i risultati raggiunti e consolidati nel 2018 e 2019 ha attribuito premi e penalità ai gestori. Tra le società premiate quelle del Gruppo. Come spiega all'Adnkronos Giovanni, Chief Operating Officer di: “Le società del Gruppoche hanno avuto accesso alle premialità previste per il 2018-2019 sono la quasi totalità, in particolare abbiamo avuto un riconoscimento di 26 milioni di euro per le società totalmente consolidate ...