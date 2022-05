Willy ucciso a calci senza un motivo, Gabriele Bianchi è sicuro che tornerà presto a casa da suo figlio (Di giovedì 26 maggio 2022) I fratelli Marco e Gabriele Bianchi rischiano di passare il resto delle loro vite dietro le sbarre. Per la difesa la pena sarebbe eccessiva. I due, intanto, continuano a dirsi innocenti. Willy Monteiro Duarte aveva solo 21 anni quando la vita gli è stata tolta a suon di calci e pugni. La violenza è stata L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di giovedì 26 maggio 2022) I fratelli Marco erischiano di passare il resto delle loro vite dietro le sbarre. Per la difesa la pena sarebbe eccessiva. I due, intanto, continuano a dirsi innocenti.Monteiro Duarte aveva solo 21 anni quando la vita gli è stata tolta a suon die pugni. La violenza è stata L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

fanpage : 'Io so soltanto che ho perso un figlio che non si è ucciso da solo. Qualcuno è stato.' Sono queste le strazianti pa… - abboapk : Processo Willy, il dolore della madre: 'Mio figlio non si è ucciso da solo' - Frankf1842 : RT @fanpage: 'Io so soltanto che ho perso un figlio che non si è ucciso da solo. Qualcuno è stato.' Sono queste le strazianti parole di Luc… - infoitinterno : Omicidio Willy Monteiro, l’avvocato dei fratelli Bianchi: assolveteli, non lo hanno ucciso loro - SoniaSamoggia : RT @fanpage: 'Io so soltanto che ho perso un figlio che non si è ucciso da solo. Qualcuno è stato.' Sono queste le strazianti parole di Luc… -