Udogie Juventus, i motivi per cui si può fare il colpo (Di giovedì 26 maggio 2022) La Juventus non perde di vista il classe 2002 dell’Udinese Udogie: giovane età, duttilità in campo e costi contenuti dell’operazione Udogie è uno degli obiettivi di mercato della Juve per il futuro. L’esterno classe 2002 dell’Udinese è stato tra la sorprese della stagione in Serie A (5 gol) e ai bianconeri piace molto. Come riferisce Tuttosport, sono almeno quattro i motivi per cui la Juve potrebbe puntare su di lui: è forte fisicamente, versatile, capace di giocare anche a centrocampo e può essere acquistato a prezzi contenuti. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 26 maggio 2022) Lanon perde di vista il classe 2002 dell’Udinese: giovane età, duttilità in campo e costi contenuti dell’operazioneè uno degli obiettivi di mercato della Juve per il futuro. L’esterno classe 2002 dell’Udinese è stato tra la sorprese della stagione in Serie A (5 gol) e ai bianconeri piace molto. Come riferisce Tuttosport, sono almeno quattro iper cui la Juve potrebbe puntare su di lui: è forte fisicamente, versatile, capace di giocare anche a centrocampo e può essere acquistato a prezzi contenuti. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

GiovaAlbanese : La #Juventus si muove per #Udogie: il laterale classe 2002 è il preferito per sostituire #Pellegrini (in partenza).… - tvdellosport : JUVE, CONTATTI CON L'UDINESE PER #UDOGIE Spunta la #Juventus per Destiny Udogie: il difensore classe 2002 è molto… - forumJuventus : [Sportitalia] Contatti tra Juventus e Udinese per Udogie ? - CalcioNews24 : Udogie Juventus, i motivi per cui si può fare il colpo - calciomercatod1 : Le idee di mercato in casa bianconera #calciomercato #Juventus -