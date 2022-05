Ucraina, Putin a Draghi: "Fornitura ininterrotta di gas all'Italia" (Di giovedì 26 maggio 2022) Nella telefonata il presidente del Consiglio Italiano ha parlato degli sforzi in atto 'per trovare una soluzione condivisa alla crisi ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 26 maggio 2022) Nella telefonata il presidente del Consigliono ha parlato degli sforzi in atto 'per trovare una soluzione condivisa alla crisi ...

